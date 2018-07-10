2018/07/10 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مديرية الدفاع المدني : السيطرة على حريق اندلع في محال تجارية شرقي بغداد

10/07/2018 16:29:00 PM | عدد القراءات : 2

واع / بغداد / م .ك

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن السيطرة على حريق اندلع في محال تجارية شرقي بغداد.

وذكر مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق شارع الظلال قرب شارع فلسطين شرقي بغداد".

واضاف بوهان، أن "الفرق تجري عمليات التبريد واكثر من ٣٥ فرقة اطفاء بجميع الانواع شاركت في عملية الاخماد".

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