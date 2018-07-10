انتهاء محنة الكهف في تايلاند

2018/07/10 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-متابعة]أعلنت السلطات في تايلاند نجاح عملية إنقاذ 12 طفلا كانوا محاصرين مع مدربهم داخل أحد الكهوف منذ أيام.ونجح غواصون في إخراج ثمانية أطفال من الكهف على مدار اليومين الماضيين، ثم أخرجوا الباقين اليوم.و علق الأطفال ومدربهم في الكهف بعد هطول أمطار غزيرة أغرقت مدخله، وظلوا في عداد المفقودين لأيام حتى عثر عليهم غواصون الأسبوع الماضي.

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