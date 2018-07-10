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الجيش اليمني يقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في باقم
2018/07/10 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

لقي عشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون، الثلاثاء، إثر عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة قتالية خاصة في قوات الجيش اليمني بجبهة باقم شمالي محافظة صعدة.

وأكد قائد اللواء الخامس في حرس الحدود اليمني، العميد صالح قروش، في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، أن وحدة قتالية خاصة من اللواء نجحت في تنفيذ عملية عسكرية نوعية وخاطفة على مواقع الميليشيا في منطقة أبواب الحديد بمديرية باقم أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المتمردين.

وأشار قروش إلى أن عناصر اللواء تمكنوا من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة، التي كانت بحوزة الميليشيا الانقلابية، شملت قذائف “آر.بي.جي” وقذائف الهاون، وكميات كبيرة من الألغام المتنوعة، وعشرات الصفائح من الذخائر المختلفة، مضيفا أنه تم العثور على كميات كبيرة من مادة “T.N.T”، كانت تستخدمها الميليشيا الانقلابية في صناعة المتفجرات.

وأكد أن الميليشيا تعيش أيامها الأخيرة إثر تهاوي مواقعها وتزايد ضحاياها، نتيجة العمليات النوعية التي تنفذها قوات الجيش اليمني والتحالف العربي، التي كان آخرها تدمير مخازن للسلاح ومنظومة اتصالات تابعة لها، ما أدى إلى عرقلة تحركاتها وإرباك صفوفها.

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