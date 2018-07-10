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صعود «وول ستريت» بدعم من بيبسي وأسهم النفط
2018/07/10 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ارتفعت بورصة «وول ستريت» عند الفتح اليوم الثلاثاء مدعومة بنتائج فصلية قوية لشركة بيبسيكو ومكاسب حققتها أسهم شركات الطاقة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 30.38 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 24806.97 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.39 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 2788.56 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 14.43 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 7770.63 نقطة.

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