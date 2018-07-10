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طيران الجيش يدمر مضافات وخنادق لمجرمي “داعش” في ديالى
2018/07/10 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يتبع..

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