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الرئيس التنفيذي لـ”اليوفي” يريد إنهاء صفقة رونالدو بنفسه
2018/07/10 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/متابعة ..

اكدت محطة “سكاي سبورت”التلفزيونية ،اليوم الثلاثاء، إن المُدير التنفيذي عادةً ما يتكفل بإنهاء الصفقات الخاصة بيوفنتوس ولكن هذه المرة الرئيس آنييلي يريد إنهاء صفقة رونالدو بنفسه.

وذكرت المحطة، أن ” آنييلي المدير التنفيذي لنادي اليوفي سافر الى اليونان لمقابلة كريستيانو رونالدو وسيلتقي باللاعب البرتغالي مساء اليوم لإنهاء صفقة انتقاله مقابل 100 مليون يورو”.

من جانبه اكد بيبي ماروتا المدير العام ليوفنتوس عن إنتقال كريستيانو رونالدو: قريباً ستسمعون أخبار.

وينتظر النادي الايطالي كريستيانو رونالدو أن يشرح لهم كيف يخطط لمغادرة ريال مدريد لكي يستطيعوا تقديم عرض رسمي للنادي الإسباني.انتهى/25

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