التغيير تكشف عن نسبة التزوير في السليمانية وعدد مقاعدها الجديدة

2018/07/10 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف رئيس حركة التغيير الكردستانية ، أمين بكر ، الثلاثاء، عن نسبة التزوير الانتخابي الذي شهدته محافظة السليمانية وعدد المقاعد الجديدة لحركته في المحافظة.

وقال بكر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نسبة التزوير التي فرزتها عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية تجاوزت الـ50% في محافظة السليمانية”، لافتا إلى إن “حركة التغيير حصلت على خمسة مقاعد نيابية جديدة في محافظة السليمانية حتى ألان كانت قد سرقت من قبل الحزبين الديمقراطي والاتحاد”.

وأضاف إن “اغلب المحطات التي أجريت عليها عملية العد اليدوي شهدت عدم تطابق بين نتائج التصويت الالكتروني و اليدوي”، مطالبا “مفوضية الانتخابات المشكلة من القضاة المنتدبين بإجراء عملية العد الشامل في جميع محافظات الإقليم للحصول على نتائج حقيقة ودقيقة وكشف التزوير الانتخابي بشكل كامل”.

وكان النائب السابق عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد قد كشف , اليوم الثلاثاء, عن عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني في محافظة السليمانية, داعيا مفوضية الانتخابات إلى بيان موقف رسمي للنتائج.

وكان تحالف من اجل العدالة والديمقراطية برئاسة السياسي الكردي البارز برهم صالح قد عزا في وقت سابق ، انسحاب مراقبي الكيانات السياسية إلى عدم ثقته باللجان المشرفة على عمليات العد والفرز اليدوي في السليمانية.انتهى 25 ت

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