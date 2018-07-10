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المالكي يدعو الى تفعيل جميع الاتفاقيات بين العراق والاتحاد الأوربي
2018/07/10 | 17:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، الى تفعيل جميع الاتفاقيات المبرمة بين العراق والاتحاد الاوربي، مشيرا الى ضرورة دخول الشركات الأوربية للمساهمة في الاعمار.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المالكي استقبل، اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوربي لدى العراق رامون بليكوا، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من […]

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