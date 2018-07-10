التربية تعلن افتتاح اول مدرسة للموهوبين في ذي قار

2018/07/10 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، افتتاح اول مدرسة للموهوبين في محافظة ذي قار، لرعاية المواهب العلمية وستباشر عملها من العام الدراسي المقبل.

وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة التربية تؤمن بأهمية رعاية المواهب العلمية بأساليب تربوية وتعليمية هادفة لما يشكله الطالب الموهوب من ثروة هامة يجب الاهتمام بها وتشجيعها واستثمارها على الوجه الصحيح والامثل”.

وأضاف، انه “سيتم افتتاح المدرسة لتستقبل طلبتها في عامهم الجديد 2018/ 2019”.

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