نيجيرفان بارزاني بعد لقائه رئيس الوزراء الهولندي : هذا مابحثناه

2018/07/10 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان قد وصل لاهاي بزيارة رسمية...

وصف رئیس وزراء اقلیم كوردستان نیجیرفان بارزاني ، لقائه برئیس الوزراء الهولندي مارك روته ، في لاهاي اليوم الثلاثاء، بـ"الايجابي" لافتاً الى الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات وتقويتها بين كوردستان وهولندا.

بارزاني الذي تحدث للصحفيين عقب اللقاء ، قال " لقد شكرنا هولندا على مساعداتها لاقليم كوردستان وقوات البيشمركة خلال الحرب ضد داعش ، كذلك مساعداتهم للاجئين السوريين والنازحين العراقيين في كوردستان" .

مضيفاً ، " نسعى لتحسين العلاقات بين اقليم كوردستان وهولندا في المجال الاقتصادي" ، مردفاً " كان اجتماعاً ايجابياً ".

واعتبر بارزاني اللقاء " بداية لتعاون اوسع بين هولندا واقليم كوردستان بشكل خاص ومع العراق بشكل عام".

وكان رئیس وزراء اقلیم كوردستان نیجیرفان بارزاني ، قد وصل ووفد رفيع مرافق له الى هولندا قادماً من تركيا بدعوة رسمية من الحكومة الهولندية.

وحول زيارته الى تركيا ، التي كان قد وصلها ، يوم امس الاثنين ، بدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، قال بارزاني " كانت الزيارة بهدف المشاركة في مراسم اداء رئيس الجمهورية التركية اليمين الدستورية ، كما كان هناك فرصة للحديث بيننا ، انها (الزيارة) بداية جديدة وهي الاولى لي الى تركيا رسمياً بعد احداث العام الماضي وهي مهمة بالنسبة لنا " .

هذا ، فيما كان الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الهولندية ، قد اشار قبل اللقاء بين جدول اعمال الاجتماع بين بارزاني وروت سيتضمن بحث مسألة اللاجئين والحرب ضد داعش واستقرار المنطقة وزيادة التعاون بين الحكومتين الهولندية واقليم كوردستان خاصة في القطاع الزراعي .

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