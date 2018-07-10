سويسرا تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد تعريفات ترامب

2018/07/10 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت سويسرا التقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الأمريكية على الصلب والألومنيوم، لتكون الدولة الثامنة التي تقوم بهذا الإجراء.

وقالت وزارة الاقتصاد في سويسرا عبر بيان، اليوم الثلاثاء، إن حجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم على الواردات من أجل حماية الأمن القومي "غير مبررة".

وبلغت صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة من منتجات الصلب والألومنيوم 80 مليون فرنك (80.5 مليون دولار) في العام الماضي.

وكان وزير الاقتصاد السويسري "يوهان شنايدر أمان" طلب التشاور مع الولايات المتحدة كجزء من إجراءات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والأولومنيوم بنسبة 25% و10%.

لكن الرئيس الأمريكي قرر إدخال هذه التعريفات حيز التنفيذ في الأول من يونيو الماضي على حلفاء واشنطن التجاريين.

وكان الاتحاد الأوروبي تقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية في يونيو الماضي بعد قرار ترامب بإنهاء فترة الإعفاء المؤقت من الرسوم والتي استمرت منذ مارس وحتى نهاية مايو.

وبموجب قواعد المنظمة التي تتخذ من جنييف مقراً لها، فإن الولايات المتحدة أمامها 60 يوماً لتسوية هذا النزاع.

وبعد هذه الفترة، يمكن أن تقوم "برن" العاصمة السويسرية بتصعيد النزاع عبر التقدم بطلب لمنظمة التجارة العالمية من أجل إنشاء لجنة قضائية للفصل في هذه المسألة.

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