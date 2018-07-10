2018/07/10 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم شركة "شاومي" بنحو 13% في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ثاني أيام تداوله بعد الطرح العام.

وفي نهاية جلسة اليوم صعد سهم شركة تصنيع الهواتف الصينية في بورصة هونج كونج بنحو 13% عند 19 دولار هونج كونج (2.17 دولار).

ويعد سعر إغلاق سهم "شاومي" أعلى من سعر الاكتتاب الذي كان عند مستوى 17 دولار هونج كونج.

وفي أول أيام تعاملاته تراجع سهم "شاومي" بنحو 5.9% قبل أن يقلص خسائره في نهاية الجلسة إلى 1%.

وجاء ارتفاع سهم "شاومي" بدعم إعلان الشركة الداعمة لمؤشر "هانج سينج" والتي تتضمن شركات مثل "موبايل شينا" عزمها على ضم "شاومي" ليصبح واحد من مكونات المؤشر في 23 يوليو الجاري.

ويعد الاكتتاب الأولي شركة "شاومي" هو الأكبر لشركة تكنولوجية منذ أن طرحت شركة "علي بابا" أسهما للاكتتاب في 2014.

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