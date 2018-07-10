بومبيو:بلادي تعمل على تحجيم الدور الإيراني في العراق

2018/07/10 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 10 يوليوز 2018 - 5:02 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء (10 تموز 2018)، أن الإدارة الأميركية ملتزمة بالتصدي للسلوك الإيراني الذي وصفه بـ “الشرير”، مشددًا على أنها تعمل على تحجيم فصائل طهران في اليمن والعراق ولبنان، بالإضافة لسوريا، حيث تسعى واشنطن للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع المستمر منذ 2011.وذكر بومبيو في مقابلة صحفية اليوم، كشف خلالها عن السيناريو الأميركي للتصدي للتهديدات الإيرانية الأخيرة والتلويح بتعطيل حركة الملاحة النفطية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، أن “كل شيء يبدأ بالسلوك السيء لإيران وإطلاق الصواريخ من اليمن التي تستهدف كل دول الخليج.



لذا، فإن السياسة الأميركية تهدف إلى ردع مثل هذه الأمور”.وأضاف: “في ما يتعلق بهذه التهديدات، فإن على العالم أجمع أن يعي بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالمحافظة على خطوط الملاحة البحرية وتدفق النفط إلى كافة أنحاء العالم، وهذا هو التزام الولايات المتحدة منذ عقود، وسنستمر في هذا الالتزام”.ولفت بومبيو إلى أنه “من الأمور الرائعة هو أننا نحظى بشركاء رائعين في دول مثل الإمارات والسعودية، والعديد من الدول الأخرى، البحرينيون يعملون معنا لردع السلوك الإيراني الشرير.



ونعمل على تحجيم الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان وسوريا”.وأردف قائلًا: “في العراق وسوريا، تعمد الفصائل الشيعية إلى إلحاق ضرر حقيقي بالمواطنين العاديين.



لذا، فإننا ننوي القيام بأمور عدة، وأكثر الأمور التي نركز عليها اليوم هي حرمان إيران من القدرات المالية التي تمكنها من الاستمرار في سلوكها السيء”.وشدد على ضرورة أن “يدرك النظام الإيراني أنه لن يكافأ على ممارساته الخبيثة والوضع الاقتصادي لن يتحسن حتى تعود إيران دولة طبيعية”، على حد وصفه.وكشف، أن “الولايات المتحدة ستعمل على ضمان التزام العالم بتنفيذ العقوبات التي فرضتها على إيران”، مؤكدًا أن “الحصول على النفط الإيراني بعد 4 تشرين الثاني سيعد خرقًا للعقوبات الأميركية”.

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