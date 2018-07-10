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مبابي غاضب من
2018/07/10 | 17:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأبدى اللاعب الدولي كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمنا غضبه من الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا و داني ألفيس بسبب معاملتهما السيئة له.وزعم التقرير أيضاً أن "نيمار وألفيس يؤكدان أن مبابي ليس لديه سوى السرعة فقط، ويعتمد عليها بعيداً عن قدرته في السيطرة على الكرة".

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