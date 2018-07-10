نائب: مطالبة الكربولي بحل الحشد حصلت بتأثير أمريكي

2018/07/10 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

أكد عضو مجلس النواب السابق علي البديري ، الثلاثاء، أن مطالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي بحل هيئة الحشد الشعبي حصلت بتأثير أمريكي للظفر بالمكاسب السياسية في الحكومة المقبلة.

وقال البديري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال الكربولي وعدد من الشخصيات السياسية لإدخال البلاد في الفوضى الأمنية والطائفية واعادته إلى المربع الأول”، لافتا إلى إن “مطالب الكربولي بحل الحشد الشعبي حصلت بتأثير أمريكي كي يحصل على مكاسب سياسية في الحكومة المقبلة”.

وأضاف إن “الكربولي هو إحدى أدوات واشنطن التي تسعى من خلالها لإثارة الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب”، مبينا إن “النفس الطائفي لدى الكربولي استغلته أمريكا لتنفيذ مخططاتها وجر البلاد للصراع الطائفي”.

وكان القيادي في تحالف الفتح عامر الفايز قد استنكر ,امس الاثنين، مطالبة رئيس حزب الحل جمال الكربولي بإخراج قوات الحشد الشعبي من المدن، مؤكدا أن تلك المطالب مدفوعة من جهات خارجية معروفة.

وكان جمال الكربولي قال في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “من أولوياتنا اخراج الحشد من داخل المدن ودمجهم مع القوات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة”.انتهى 25 ت

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