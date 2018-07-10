رئيس يوفنتوس يجتمع برونالدو ووكيله من أجل الإعلان الرسمي

2018/07/10 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد مختار فيسبوك تويتر أكدت مصادر موقع "جول" أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي قد سافر إلى مدينة بيزا من أجل الاجتماع مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الحالي.

كان الدون قد ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي الملكي والانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو تقريبًا وراتب سنوي 30 مليون يورو.

وقد أكدت المصادر أن رئيس نادي يوفي سيجتمع بالدولي البرتغالي من أجل حسم الأمور معه ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي خلال أيام.

وبعد ساعات من وصول رئيس اليوفي، لحق به خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو في اليونان من أجل إنهاء الصفقة.

لم يتم حسم الأمور داخل قلعة النادي الملكي ولكن يبدو أن الأمور محسومة بين اللاعب والإدارة، خاصة أن الرئيس بيريز أصبح على خلاف معه مؤخرًا بسبب رحيل زيدان وقضايا الضرائب.

اليوم الأول لتشان في تورينو كان 👌✨(📸: @juventusfc ) pic.twitter.com/ko3oDMmFvL

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2018يذكر أن الدون يرحب كثيرًا بفكرة اللعب لصفوف يوفي ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي قريبًا.





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