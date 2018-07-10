اتحاد الكرة السعودي يُخطر الهلال والاتحاد بموعد مباراة السوبر

2018/07/10 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أوضحت تقارير مقربة من الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قيام الاتحاد السعودي لكرة القدم ابلاغ ناديي الهلال والاتحاد بموعد إقامة كأس السوبر السعودي.

وأشارت التقارير بحسب مصادرها إلى أن العاصمة البريطانية "لندن" ستحتضن هذه المباراة في 18 أغسطس المقبل، وذلك بعد أن كان هناك موعد آخر حدد سابقا.

وأكدت التقارير أن اتحاد الكرة طالب كلا الناديين بالإعداد، وتصميم برامجهما وفقا للتاريخ الجديد للمباراة.

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— موقع قول السعودي (@GoalSA) July 10, 2018وعلى الرغم من تحديد هذا الموعد إلا انه يبقى ليس نهائيا بل قد يقدم أو يؤجل وفقا لبعض الإجراءات التي يقوم بها اتحاد الكرة السعودي، وذلك لتحديد موعد المباراة.

منصور الحربي خارج حسابات مدرب الأهلي وتعطل المفاوضات مع الاتحادوينتظر كلا الناديين الموعد الرسمي والنهائي لهذه المواجهة، وذلك من أجل تحديد مدة معسكراتهما، وخاصة السفر لمدينة لندن والاستعداد للمباراة، وموعد العودة، استعدادا للدوري السعودي للمحترفين.





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