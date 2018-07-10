مسلسل إنتقال رونالدو الى الواجهة مجددا بعد اتصال من مدرب يوفنتوس

2018/07/10 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - اربيل تتابع الصحف الإيطالية عن كثب فصول مسلسل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كل يوم: يصل، سيصل، هو تقريبا هنا..فقد تصدر خبر تعاقد يوفنتوس الايطالي مع رونالدو عناوين الصحف مجددا بعدما كشفت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء عن اتصال هاتفي بين المدرب ماسيميليانو أليغري والنجم البرتغالي."ألو رونالدو" عنونت الصحيفة الايطالية الرياضية لتؤكد أن مدرب "السيدة العجوز" اتصل بنجم ريال مدريد الإسباني، وهو برهان إضافي على أن صفقة الانتقال باتت شبه منتهية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.غير أن "لا غازيتا" لم تذكر أي معلومة عما دار من حديث بين المدرب واللاعب خلال الاتصال الذي جرى بينهما الأسبوع الماضي، فالاهم بالنسبة لها أن أجواء من الود خيمت على الإتصال.وتؤكد "لا غازيتا" ايضا أن اللجنة التنفيذية لنادي ريال مدريد ستجتمع الثلاثاء مع البرتغالي خورخي منديس، مدير اعمال رونالدو البالغ من العمر 33 عاما.ونفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" ما جاء في "لا غازيتا" معتبرة أنه تم إرجاء الاجتماع "من أجل عدم الافصاح عن اي شيء".ووفقا للصحيفة فقد تحولت قضية رونالدو الى اشبه بلعبة الشطرنج، و"لكن رغم ذلك يمكن إزالة الجمود اليوم (الثلاثاء)".وتبقى مسألة الاتفاق على صفقة الانتقال وتحديد السعر، وهو 120 مليون يورو وفقا لصحيفة "لا غازيتا"، وبين 130 و150 مليونا كما تذكر صحيفة "كورييري"، نقلا عن مصادر مقربة من النادي المدريدي.ووفقا للعديد من وسائل الاعلام قدم يوفنتوس لـ "سي آر7" عرضا لمدة أربعة أعوام مع راتب سنوي يقدر بـ 30 مليون يورو صافية، في وقت يعتبر اللاعب البرتغالي أن مرتبه الحالي مع ريال مدريد والذي يقدر بـ 23،6 مليون يورو سنويا لا يتناسب مع نجوميته.واثار رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي دافع عن الوان النادي الملكي منذ عام 2009، زوبعة إعلامية في عالم الكرة المستديرة عندما صرح في 26 آيار/ مايو الماضي بعد دقائق عدة من فوز الـ "ميرينغي" على ليفربول (3-1) في نهائي دوري أبطال اوروبا، أنه "كان من الجيد اللعب لريال" مستخدما صيغة الماضي.

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