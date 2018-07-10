تايلاند.. إتمام عملية إجلاء كل العالقين في المغارة

2018/07/10 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - AFPتمكنّت فرق الإنقاذ من إجلاء كلّ العالقين منذ أكثر من أسبوعين في المغارة التي أغرقتها الأمطار في شمال تايلاند، وهم 12 فتى ومدرّبهم، في قضية حبست أنفاس التايلانديين والعالم.وقالت وحدة القوات الخاصة في البحرية التايلاندية إن "أعضاء فريق لكرة القدم البالغ عددهم 12 ومدرّبهم، أخرجوا من المغارة".وفي وقت سابق الثلاثاء، تمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج ثلاثة فتيان بعد الظهر، بحسب ما أفادت مصادر عدة لوكالة فرانس برس.وهي كانت أخرجت أربعة الاثنين، وأربعة الأحد.ونُقل الفتيان فور إخراجهم من الكهف إلى المستشفى، وهم يعانون من حالة من الوهن لكن صحّتهم جيدة.وقد أخضعوا لاختبارات بالأشعة وفحص دم، وتبيّن أن اثنين منهم مصابان بالتهاب رئوي، لكن حالتهما مستقرّة وهما يُعالجان بالمضادات الحيوية.وقد أمضى الفتيان أسبوعين على صخرة ضيقة عالية في الكهف الذي اجتاحته مياه الامطار بعد دخولهم إليه في 23 حزيران/يونيو.وكان نارونغساك أوسوتاناكورن المسؤول عن خلية الازمة أشار في وقت سابق إلى إمكانية أن تنتهي عمليات الإنقاذ الثلاثاء.وشابت عمليات إخراج الفتيان من عمق أربع كيلومترات في المغارة إلى الخارج، الكثير من العقبات.وبسبب المياه التي أغرقت مسالك المغارة، كان يتعيّن على الغواص المتمرس أن يبذل ساعات عدة للوصول إلى موقع الفتيان أو العودة منه إلى الخارج.وأثارت هذه القضية أيضا اهتماما واسعا في الخارج، وقد وفد إلى الموقع مئات الصحافيين الأجانب وهم تابعوا عمليات الإنقاذ بالتفاصيل.وتلقى الفتيان رسائل دعم من شخصيات مشهورة في العالم، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونجم كرة القدم ليونيل ميسي والمستثمر الأميركي في التقنيات الحديثة إلون ماسك.وتلقى الفتيان دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لحضور المباراة النهائية لكأس العالم في روسيا في الخامس عشر من تموز/يوليو.لكن مصدرا في وزارة الصحة أوضح أن الحالة الصحية للفتيان لا تسمح لهم حاليا بالسفر.وانتقدت فرق الإنقاذ استخدام عدد من وسائل الإعلام طائرات صغيرة يُتحكّم بها عن بعد لتصوير وقائع الإجلاء، وأدى ذلك لإزعاج المروّحيات المكلّفة نقل الفتيان.وقالت الشرطة الثلاثاء إنها فتحت تحقيقا عن محاولة صحافيين الحصول عبر اثنتين من هذه الطائرات الصغيرة على صور للفتيان لدى خروجهم من المغارة.ودعت نقابة الصحافيين في وسائل الإعلام المرئية المراسلين المتواجدين بالمئات، إلى أن "يلتزموا بشكل صارم بالأخلاقيات، واحترام خصوصية من طالتهم هذه المصيبة".وكان الفتيان ومدرّبهم أمضوا تسعة أيام في المغارة منقطعين تماما عن العالم الخارجي قبل أن يعثر عليهم غواصان بريطانيان.بعد ذلك، صارت فرق الإنقاذ تدرس بعناية الاحتمالات الممكنة لإخراجهم منها، من الغطس بالماء إلى شق انفاق في الصخر.لكن الخوف من هطول أمطار جديدة يمكن أن ترفع منسوب المياه في المغارة، والخوف من انحسار نسبة الأكسجين، جعل السلطات تقرر التحرّك فورا الأحد والبدء بعمليات الإنقاذ بالحلّ الوحيد المتوافر، وهو الغوص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تايلاند.. إتمام عملية إجلاء كل العالقين في المغارة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تايلاند.. إتمام عملية إجلاء كل العالقين في المغارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).