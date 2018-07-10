وزير النفط : يوعز الى الشركات الثانوية المتعاقدة في حقل غرب القرنة 2 بتوفير فرص عمل جديدة لابناء المدينة

2018/07/10 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

اوعز وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي الى الشركات المقاولة الثانوية المتعاقدة في حقل غرب القرنة بتوفير فرص عمل جديدة لابناء المدن والمناطق المحيطة بالحقل.

وقال اللعيبي في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ان” الوزارة حريصة على توفير فرص العمل لابناء محافظة البصرة وخصوصا المدن الواقعة بالقرب من الحقول النفطية”.

واضاف انه” اوعز الى ادارة شركة حقل غرب القرنة 2 بتوجيه وإلزام الشركات المقاولة الثانوية في الحقل بتوفير فرص عمل اضافية لابناء قضاء المدينة وشط العرب وغيرها، وبخلاف ذلك سوف تتاخذ الوزارة الاجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة للتوجيه”.

وتابع ان” الوزارة تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة الى ابناء هذه المدن بالتعاون مع الشركات العالمية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات الصحة والتعليم وإكساء الطرق وانشاء الجسور وشق القنوات الاروائية للمزارع فضلا عن اصدار تعليمات بخصوص التعايش الزراعي الى جانب النفط”.

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