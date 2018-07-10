عملات الأسواق الناشئة تواصل التعافي بقيادة البيزو الأرجنتيني

2018/07/10 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من - سالي إسماعيل:

مباشر: غلب الارتفاع الملحوظ على عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليكون البيزو الأرجنتيني أكثر الرابحين.

وتواصل العملات في الأسواق الناشئة الصعود مع الأداء الضعيف للورقة الخضراء إضافة إلى مؤشرات إيجابية داخل تلك الاقتصادات، حيث كان الأسبوع الأول من تعاملات النصف الثاني لعام 2018 بمثابة هدنة من الخسائر.

وبحلول الساعة 5:12 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت عملة الأرجنتين المحلية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 2.5% ليتراجع الدولار إلى 27.24 بيزو.

كما زاد البيزو المكسيكي بنسبة 1.2% أمام الدولار الأمريكي لتهبط الورقة الخضراء إلى 18.96 بيزو.

وخلال نفس الفترة، شهد الريال البرازيلي ارتفاعاً قدره 1.6% أمام عملة الولايات المتحدة ليبلغ الدولار 3.8110 ريال.

وسجل الروبل الروسي زيادة بأكثر من 0.5% أمام الدولار الأمريكي لتنخفض العملة الخضراء إلى 61.89 روبل.

وتواصل عملة تركيا المحلية التعافي بنسبة 0.5% مقابل نظيرتها الأمريكية ليهبط الدولار إلى 4.7088 ليرة، بعد خسائر قوية شهدتها بالأمس على خلفية الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد.

كما صعدت عملة جنوب أفريقيا أمام الدولار الأمريكية بنسبة 0.6% ليسجل الدولار 13.32 راند.

في حين فشلت كلاً من الروبية الهندية واليوان الصيني في تسجيل مكاسب أمام الدولار الأمريكي.

وخلال تداولات اليوم، تراجعت عملة الهند المحلية مقابل نظيرتها الرسمية في الولايات المتحدة بأكثر من 0.1% ليصعد الدولار إلى 68.8213 روبية.

وكانت الروبية تراجعت مؤخراً إلى مستوى قياسي متدني أمام الدولار مع الصعود الملحوظ في أسعار النفط والمشاحنات التجارية.

كما هبط اليوان الصيني بنحو 0.3% أمام الدولار لتسجل الورقة الخضراء 6.6340 يوان.

وخلال النصف الأول من العام الحالي سجل الدولار مكاسب قدرها 2.5% مما تتسبب في خسائر حادة داخل عملات الأسواق الناشئة.

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