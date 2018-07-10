الذهب يهبط عند التسوية مع تعافي الدولار

2018/07/10 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تعافي الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في 3 أسابيع.

ويترقب المستثمرون الأوضاع السياسية في بريطانيا والمتعلقة بأزمة مفاوضات "البريكست" بعد استقالتين في الحكومة أمس، إلى جانب انتظار قمة "الناتو" غداً الأربعاء وما ستسفر عنه المناقشات بين الولايات المتحدة وحلفائها.

وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع عدد فرص العمل المتاحة بالولايات المتحدة بعكس التقديرات خلال مايو الماضي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.3% إلى 1255.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1% إلى 1255.8 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 94.158 دولار.

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