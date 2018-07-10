تصميم عدسات لاصقة تقوم بوظيفة المنظار وتوجه بواسطة التفكير

2018/07/10 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

يعمل الخبراء في شركة “شوابي” الروسية على تصميم عدسات لاصقة ذكية يمكن أن تقوم بأداء وظيفة المنظار ويمكن التحكم بها بقوة التفكير.

وقال نائب مدير عام الشركة، سيرغي بوبوف، في حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي” الروسية، وتابعتها /المعلومة/،: “نحاول جعل العدسات اللاصقة العادية التي تستخدم اليوم بديلا لنظارات تعمل كمنظار ذكي، يتغير فيه البعد البؤري.



وقررنا في الوقت الحاضر أن نستخدم لوحة تحكم إلكترونية خاصة.



لكن في المستقبل، يمكن أن ندرس إمكانية استخدام نظام التحكم المشغل بواسطة شبكات الخلايا العصبية، أي استخدام قوة تفكير الإنسان للتحكم بالعدسات اللاصقة الذكية”.

وأوضح بوبوف أن شركته عرضت هذا المشروع على مؤسسة البحوث الواعدة لتوظيف الأموال بغية تطويره لاحقا.

يذكر أن شركة “شوابي” الروسية تتخصص في إنتاج الأجهزة البصرية الإلكترونية وأجهزة الليزر والأجهزة الطبية.



وتضم الشركة ما يزيد على 60 مؤسسة، بما فيها معاهد علمية ومكاتب تصميم ومؤسسات إنتاجية علمية.



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