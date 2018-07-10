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مصرف عراقي يصنف اولاً على الشرق الأوسط وضمن الأفضل عالمياً
2018/07/10 | 21:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع 

صنفت مجلة The Banker العالمية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية، المصرف العراقي للتجارة (حكومي) على التسلسل الاول بين مصارف الشرق الاوسط وفقا للتكلفة الى الدخل.

كما رشحت المجلة المصرف ضمن افضل (1000) مصرف في العالم، حيث حاز على التسلسل (332) بين مصارف العالم وفقاً لرأس المال.

وتجاوز تصنيف المصرف مصارف قطرية واماراتية وبحرينية.

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