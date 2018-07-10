الدفاع الروسية تنفي أنباء زعمت مقتل عسكريين روس في سوريا جراء عملية إرهابية

2018/07/10 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أنباء وسائل إعلام زعمت مقتل عسكريين روس في سوريا جراء عملية إرهابية.

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