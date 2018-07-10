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الفنانة المصرية زينة توضح حقيقة اعتدائها على أسرة أمريكية في دبي
2018/07/10 | 21:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ردت الممثلة المصرية، زينة، على الاتهامات الموجهة إليها من جانب أسرة أمريكية، بالاعتداء على كامل أفرادها، أثناء تواجدها في إمارة دبي الخليجية.

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