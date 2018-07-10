2018/07/10 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشف مصدر امني عراقي، اليوم الثلاثاء، عن ان غرفة التنسيق الرباعي بين العراق وروسيا وسوريا وإيران ويرأسها مسؤول الاستخبارات العسكرية العراقية تتابع ولادة تنظيم "حراس الدين" المُشكـّل أخيرا في الشمال السوري والذي يرتبط فكريا وعقائديا بتنظيم القاعدة الارهابي.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "غرفة التنسيق الرباعي تتابع ولادة تنظيم حراس الدين الارهابي في سوريا على اعتبار ان تلك الأراضي تمثل أرض تمكين للتنظيم الإرهابي، لكن المعلومات المتوفرة تؤكد ان هذا التنظيم صنّف العراق كأرض تمكين له، وهذا يعني انه قد ينتقل للعراق عن طريق بعض الفراغات الموجودة في الحدود العراقية ـ السورية، وان والاستخبارات العراقية تتابع موضوع ولادة هذا الكائن الارهابي".واضاف المصدر ان "تنظيم حراس الدين الارهابي المرتبط بتنظيم القاعدة، يتزعمها المجرم أبو همام الشامي وكان سابقا عضوا في جماعة هيئة تحرير الشام وقاتل في العراق هرب إلى سوريا ولديه علاقات مع قادة تنظيم القاعدة/ الخط الاول في العراق سواء مِمن هم في السجون العراق او مِمن ما يزالوا يؤمنون ببن لادن وايمن الظواهري وينتظرون ولادة كيانات ارهابية جديدة لإشعال الحرب العراق".وكان تنظيم القاعدة الارهابي أعلن في بيان صادر عن مؤسسة السحاب الإعلامية ظهور كيان جديد للقاعدة في سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنسيق الرباعي يراقب 'حراس الدين' الارهابي والاخير يضع العراق ضمن اولوياته ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنسيق الرباعي يراقب 'حراس الدين' الارهابي والاخير يضع العراق ضمن اولوياته ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).