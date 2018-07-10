هاى ميركاتو…جولة جديدة فى عالم الميركاتو … الثلاثاء 10 يوليو

2018/07/10 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_مع بدء الإنتقالات الصيفية تسعى كل أندية أوروبا لتعزيز صفوفها بنجوم كبار من أجل المنافسة بقوة الموسم المقبل وسوف نستعرض يوميا فى هذا التقرير أحدث أخبار السوق كما عودناكم في كل سوق إنتقالات.

_رسميا ريال مدريد يعلن رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو حتى يونيو 2022.

_رسمياً..



نادي أرسنال الإنجليزي يعلن تعاقده مع لاعب وسط سامبدوريا لوكاس توريرا.

_دانييل فاس ينتقل من سيلتا فيجو لفالنسيا لأربع مواسم حتي 2022 ب 6 مليون يورو بشرط جزائي 80 مليون

_رسميا بادشتوبر يجدد عقده مع شتوغارت حتي 2021

_أولمبيك مرسيليا يعلن تجديد عقد مدافعه رولاندو

_مهاجم روما عمر صادق الى رينجرز الاسكتلندي على سبيل الاعارة

_شتوتجارت تعلن يتعاقد رسميا مع المهاجم الأرجنتيني نيكولاس جونزاليز لمدة خمسة مواسم.

_فلورنتينو بيريز يريد نيمار بأي سمن لتعويض رحيل رونالدو.

_رياض مجرز يجتاج الكشف الطبي مع مانشستر سيتي ..الإعلان الرسمي خلال ساعات مقابل 68 مليون يورو

_ماريو فرنانديز ظهير أيمن روسيا أسمه مرتبط في فالنسيا_ جيلسون مارتينز قد وقع بالفعل لـ أتليتيكو مدريد لمدة خمسة مواسم…رسمية في الأيام القادمة

_باريس سوف يقدم عقد جديد لنغولو كانتي ولن يقوموا ببيع اللاعب هذا الصيف

_كينيدي اكمل الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله الى نيوكاسل على سبيل الاعارة لموسم كامل

_فرانشيسكو اتشيربي سيخضع للفحوصات الطبية يوم غد تمهيدا لانتقاله رسميا إلى لاتسيو.

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