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بالصور .. الصقور تستعد لديربي بغداد
2018/07/10 | 21:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} يستعد فريق نادي القوة الجوية بكرة القدم عبر تدريبات مكثفة لـ "ديربي بغداد" في المباراة التي ستجمعه مع فريق الشرطة يوم الجمعة المقبل .

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