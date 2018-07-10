بالصور .. الصقور تستعد لديربي بغداد

2018/07/10 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يستعد فريق نادي القوة الجوية بكرة القدم عبر تدريبات مكثفة لـ "ديربي بغداد" في المباراة التي ستجمعه مع فريق الشرطة يوم الجمعة المقبل .

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