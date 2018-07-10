نشر تعليمات التعيين الحكومي بجريدة الوقائع العراقية

2018/07/10 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لدائرة الوقائع العراقية التابعة للوزارة، تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه تم "صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4497، وتضمن تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم 4 لسنة 2018 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 226 لسنة 2018، وقرار صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم 35 لسنة 2018، وبيانات صادرة عن وزارة الثقافة".وكانت رئاسة الوزراء، أصدرت في حزيران الماضي، تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك.وجاء في توجيه صادر من رئيس الوزراء حيدر العبادي بخصوص التعيين إستناداً الى أحكام البند {ثالثاً} من المادة {80} من الدستور، والمادة 11/ثالثاً/ج} من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 9 لسنة 2018.وجاء في التعليمات الصادرة يوم 5 حزيران 2018 :أولا: على وزارة المالية تزويد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بجدول يتضمن الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المصادق عليها لغاية 31 حزيران 2018، تُبين فيد عدد الدرجات الناتجة عن حركة الملاك لكل جهة من الجهات والعناوين الوظيفية المعادلة لها.كما تضمنت التعليمات الصادرة الاعلان على الوظائف الشاغرة في الموقع الالكتروني ولوحة إعلانات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة.ونصت أيضاً على تحديد نسبة 10% من الدرجات الشاغرة لتعيين ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وشهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب والعمليات الحربية والاخطاء العسكرية.وتحديد نسبة 5% من الدرجات الوظيفية الشاغرة لغرض تعيين أصحاب الشهادات العليا {الدكتوراه والماجستير}، ومثلها لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.ومنح المتعاقدون أولوية في التعيين بمنح المتعاقد علامة إضافية على بقية المتقديمن على ان يراعى فيهم توافر الاختصاصات.انتهى

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