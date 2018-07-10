2018/07/10 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ودع سيرجيو راموس كابتن "لاروخا" وكذلك ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" زميله كريستيانو رونالدو الذى انضم إلى يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي.وكتب راموس موجها حديثه لرونالدو، "أهدافك وأرقامك وكل البطولات التي حققناها سويا، ستتحدث عنك دائما".وأضاف قائد منتخب إسبانيا، "لقد وصلت لمكانة بارزة في تاريخ ريال مدريد عن جدارة، وجماهير النادي لن تنساك أبدا".وختم راموس رسالته بالقول، "سعيد للغاية لأنني لعبت بجوارك، عناق حار، وأتمنى لك التوفيق".وأعلن النادي الملكي، اليوم الثلاثاء، عن رحيل النجم البرتغالي، إلى يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة وداع مؤثرة من راموس الى رونالدو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة وداع مؤثرة من راموس الى رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).