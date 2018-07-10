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تعليمات خاصة بالتعيين على جريدة الوقائع العراقية
2018/07/10 | 21:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال مدير عام الدائرة كامل امين في بيان، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، ان" العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم [4497]، تضمن تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم [4] لسنة 2018 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم [226] لسنة 2018".وأضاف" كما تضمن العدد قرار صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم [35] لسنة 2018، وبيانات صادرة عن وزارة الثقافة".

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