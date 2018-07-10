كردستان تعتمد البطاقة التموينية في انتخابات البرلمان

2018/07/10 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واكد المدير العام للبيانات في مفوضية الاقليم كاروان جلال في مؤتمر صحفي في مدينة أربيل، اليوم" اعتماد البطاقة التموينية كمستمسك ثبوتي للناخبين بالتصويت في انتخابات برلمان كردستان".وأضاف ان" التصويت سيكون على أساس البطاقة التموينية، وقد تم التنسيق مع وزارة التجارة في هذا المجال".وأوضح جلال انه" اعتبارا من يوم غد الاربعاء ستنطلق عملية تجديد أسماء الناخبين في مراكز الاقتراع وفق ما تعلنه المفوضية"، مبينا ان" عملية التصويت لن تشمل المواطنين في المناطق المتنازع عليها".

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