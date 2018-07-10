الكشف عن أربعة أطراف كردية قاطعت عملية الفرز اليدوي في السليمانية

2018/07/10 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن الأطراف الأربعة الكردية التي قاطعت عملية العد والفرز اليدوي في السليمانية.وقال المتحدث باسم مؤسسة انتخابات الوطني الكردستاني بريار رشيد في تصريح صحفي، اليوم، أن "الأصوات التي حصلت عليها الأطراف طرأت عليها تغييرات؛ لكن ليست هناك تغييرات تذكر في النتائج".واضاف أنه" بعد يومين من العمل، انتهت عملية العد والفرز اليدوي لـ184 صندوق اقتراع في السليمانية، كانت هناك شكاوى مرفوعة بشأنها"، مبينا انه" في بعض الصناديق كان هناك انخفاض وارتفاع في أصوات الاتحاد الوطني والأطراف الأخرى؛ لكن أصوات الاتحاد لم تطرأ عليها تغييرات تذكر".وأشار الى ان" هناك أربعة أطراف غير راضية عن نتائج الانتخابات [حركة التغيير، الاتحاد الإسلامي، الجماعة الإسلامية، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة]، قد قاطعت مراقبة عملية العد والفرز اليدوي للأصوات في السليمانية، والتي وصفتها تلك الأطراف بأنها ليست شفافة".وأضاف ان" تلك الأطراف الأربعة اكدت إنه تم تزوير نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي من خلال النظام الإلكتروني للتصويت وأن أصواتها احتسبت لطرف آخر".يذكر ان مفضوية الانتخابات قد اعلنت مس الاثنين الموافق الـ 9 من تموز الجاري، انهاء اجراء عملية الفرز والعد اليدوي لمحافظة السليمانية

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