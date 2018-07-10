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العبادي: “ثار الشهداء” حققت نتائج كبيرة
2018/07/10 | 21:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، ان عملية “ثار الشهداء” التي انطلق في ثلاث محافظات حققت نتائج كبيرة.

وقال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي: “بعد طي الصفحة العسكرية بدأنا جهدا امنيا واستخباريا وعمليات تطهير واسعة وملاحقة لبقايا عصابات داعش ومازالت قواتنا تلاحق هذه العصابات في الجبال والصحاري والمناطق غير المأهولة […]

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