النفط توعز إلى الشركات في حقل القرنة بتوفير فرص عمل لأبناء البصرة

2018/07/10 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اوعز وزير النفط جبار اللعيبي، الثلاثاء، الى شركات المقاولة الثانوية المتعاقدة في حقل غرب القرنة بتوفير فرص عمل جديدة لابناء المدن والمناطق المحيطة بالحقل.

وقال اللعيبي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الوزارة حريصة على توفير فرص العمل لابناء محافظة البصرة وخصوصا المدن الواقعة بالقرب من الحقول النفطية”.

واضاف انه “تم الايعاز الى ادارة شركة حقل غرب القرنة /2 بتوجيه وإلزام الشركات المقاولة الثانوية في حقل غرب القرنة/2 بتوفير فرص عمل اضافية لابناء قضاء المدينة وشط العرب وغيرها ، وبخلاف ذلك سوف تتاخذ الوزارة الاجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة للتوجيه”.

واوضح ان “الوزارة تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة الى ابناء هذه المدن بالتعاون مع الشركات العالمية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات الصحة والتعليم وإكساء الطرق وانشاء الجسور وشق القنوات الاروائية للمزارع، فضلاً عن إصدار تعليمات بخصوص التعايش الزراعي الى جانب النفط”.



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