المانيا تلاحق العثمانيين

2018/07/10 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

حظرت ألمانيا نشاط مجموعة من راكبي الدراجات النارية، المنضوين تحت راية ما يسمى بجماعة “عثمانيي ألمانيا”، للاشتباه بتورطها في الجريمة المنظمة، وتهديد أمن المواطنين.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الثلاثاء، إن عمليات تفتيش جرت في 4 ولايات على صلة بحظر نادي عثمانيي جيرمانيا الألمان للدراجات النارية.

وأشارت السلطات الألمانية، إلى أنه بالإضافة إلى تورط المجموعة في الجريمة، يشتبه بصلتها بحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضلوعها في ترهيب منتقديه في ألمانيا.

وذكرت وزارة الداخلية أن المجموعة، التي تأسست في 2015، لها 16 فرعا في أنحاء ألمانيا ولم يتعرض منتموها للاعتقال قبل ذلك.



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