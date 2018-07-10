اللعيبي يوجه بتوفير فرص عمل جديدة لابناء المدن والمناطق المحيطة بحقل القرنة

2018/07/10 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية

اوعز وزير النفط جبار اللعيبي، الثلاثاء، الى الشركات المقاولة الثانوية المتعاقدة في حقل غرب القرنة بتوفير فرص عمل جديدة لابناء المدن والمناطق المحيطة بالحقل.

وقال اللعيبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة حريصة على توفير فرص العمل لابناء محافظة البصرة وخصوصا المدن الواقعة بالقرب من الحقول النفطية”.

واضاف اللعيبي، “اوعزنا الى ادارة شركة حقل غرب القرنة /2 بتوجيه وإلزام الشركات المقاولة الثانوية في حقل غرب القرنة/2 بتوفير فرص عمل اضافية لابناء قضاء المدينة وشط العرب وغيرها، وبخلاف ذلك سوف تتخذ الوزارة الاجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة للتوجيه” .

وتابع اللعيبي، ان “الوزارة تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة الى ابناء هذه المدن بالتعاون مع الشركات العالمية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات الصحة والتعليم وإكساء الطرق وانشاء الجسور وشق القنوات الاروائية للمزارع، فضلاً عن إصدار تعليمات بخصوص التعايش الزراعي الى جانب النفط “.

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