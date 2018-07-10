فرنسا وبلجيكا بدون أهداف في الشوط الأول

2018/07/10 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – يواجه المنتخب الفرنسي الاول لكرة القدم نظيره البلجيكي في إطار مباريات الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم في روسيا.

إنتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

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