الثلاثاء 10 تموز 2018 م (26 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


فرنسا وبلجيكا بدون أهداف في الشوط الأول
2018/07/10 | 22:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يواجه المنتخب الفرنسي الاول لكرة القدم نظيره البلجيكي في إطار مباريات الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم في روسيا.

إنتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-10_18-47-07_820191-200x92

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا وبلجيكا بدون أهداف في الشوط الأول) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا وبلجيكا بدون أهداف في الشوط الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عبدالمهدي: الحكومة تحولت لتصريف امور "يومية" وضرورة تحديد المحكمة لطبيعتها
⋙ النفط توعز للشركات الثانوية المتعاقدة في حقل غرب القرنة/2 بتوفير فرص عمل جديدة لابناء المدينة
⋙ الطائرات التركية تقصف عدة مناطق في اقليم كردستان
⋙ 27 حريقا هو الأعلى حتى الآن... طائرات الإطفاء الإسرائيلية تحوم حول قطاع غزة
⋙ أردوغان يستهل النظام الرئاسي بتعيين صهره وزيرا للمالية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد: طاقم التحكيم يثير مخاوف الفرنسيين قبل مواجهة بلجيكا بالمونديال
⋙ فيديو| الفصائل الفلسطينية ترفض قرار إسرائيل بتقليص الصادرات والواردات إلى غزة
⋙ بالصور .. الصقور تستعد لديربي بغداد
الأكثر شيوعا