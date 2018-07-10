2018/07/10 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد من تونس بوجود تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن التونسية وأفراد مجموعة إرهابية في جندوبة.

وتشهد مناطق حدودیة بین تونس والجزائر من ولایة جندوبة منذ فجر، الثلاثاء، تعزیزات أمنیة وعسكریة لافتة، وتبادلا لإطلاق النار بین هذه العناصر وعدد من الإرهابیین، أكدت مصادر أمنیة أنه أدى إلى “نتائج إیجابیة”.

وبینت المصادر الأمنیة لوسائل إعلام تونسية، أن “التواجد الأمني والمواجهات، جاءت إثر ورود معلومات مفادها مشاهدة مجموعة إرهابیة متحصنة بوادي إیروق، الفاصل بین عدد من القرى التونسیة والجزائریة”.

ورجحت ذات المصادر، أن تكون المجموعة الإرهابیة هي ذاتها التي استهدفت مركز الحرس الوطني بولایة جندوبة الأحد الماضي، الذي أدى إلى استشهاد 6 من عناصر الأمن وجرح 3 آخرین.

یشار إلى أن العملیة ما زالت متواصلة، وأن طائرات الهیلوكبتر تطوق المكان من مختلف الاتجاهات.

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