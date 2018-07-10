فيديو| مراسل الغد: طاقم التحكيم يثير مخاوف الفرنسيين قبل مواجهة بلجيكا بالمونديال

2018/07/10 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مراسل الغد من موسكو، يوسف بقار، إن طاقم التحكيم أثار مخاوف الفرنسيين قبل مواجهة بلجيكا بالمونديال.

ويشتعل الصراع بين منتخبي فرنسا وبلجيكا على الصعود للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا، حيث يلتقى المنتخبان بملعب “كريستوفسكي” فى مدينة “سان بطرسبرج”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما يلتقي غدا الأربعاء كرواتيا مع إنجلترا.

المزيد من التفاصيل عن أجواء اللقاء يتحدث مع محمد نوار، عبر الفقرة الإخبارية.

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