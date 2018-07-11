رئيس المجلس الأوروبي لترامب قبل قمة

2018/07/11 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: طالب رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك" الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالتوقف عن انتقاد حلفاء "الناتو" بشأن مستويات الإنفاق العسكري قبل القمة المقرر لها غداً الأربعاء.

وقال "تاسك"بعد توقيعه على اتفاقية تعاونية بين الاتحاد الأوروبي و"الناتو" اليوم الثلاثاء إنه يجب على الرئيس الأمريكي أن يقدر حلفائه.

وكان الرئيس الأمريكي قد انتقد قلة الإنفاق العسكري لأوروبا قائلاً إن بلاده تنفق على حلف "الناتو" أكثر بكثير من أيّ دولة أخرى، مشيراً إلى أنه هذا غير عادل.

وأضاف "تاسك" أن الولايات المتحدة ليس لديها ولن يكون لها حليف أفضل من أوروبا، مشيراً إلى أن الأعضاء الأوروبيون ينفقون على الدفاع أكثر من روسيا مرات عديدة، ومن الصين أيضاً.

وكان حلف شمال الأطلسي قد أعلن أن الأعضاء الأوروبيين سينفقون نحو 1.5% من متوسط الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في العام الجاري.

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