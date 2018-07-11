🔴 صامويل اومتيتي : هذا النجاح بفضل العمل الجماعي

2018/07/11 | 00:49

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هاي كورة – صرح صامويل اومتيتي ( لاعب برشلونة و منتخب فرنسا ) بشأن سؤاله عن الوصول للنهائي بفضله بأن هذا النجاح بفضل العمل الجماعي حيث أنه سجل الهدف و لكنهم دافعوا و هاجموا مع بعضهم البعض

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