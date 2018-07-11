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🔴 صامويل اومتيتي : هذا النجاح بفضل العمل الجماعي
2018/07/11 | 00:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح صامويل اومتيتي ( لاعب برشلونة و منتخب فرنسا )  بشأن سؤاله عن الوصول للنهائي بفضله بأن هذا النجاح بفضل العمل الجماعي حيث أنه سجل الهدف و لكنهم دافعوا و هاجموا مع بعضهم البعض

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