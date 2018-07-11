فيديو| محلل يكشف دلالات مشاركة مصر في اجتماع المجموعة المصغرة بشأن سوريا

2018/07/11 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الدكتور زيد النوايسة، المحلل السياسي، دلالات مشاركة مصر في اجتماع المجموعة المصغرة بشأن سوريا.

وأعلنت مصر، مساء الثلاثاء، مشاركتها للمرة الأولى في اجتماع المجموعة المصغرة بشأن سوريا، المزمع انعقاده في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويناقش اجتماع بروكسل آخر التطورات على الساحة السورية، لا سيما التصعيد في المنطقة الجنوبية، وشمال سوريا.

كما ستتطرق المحادثات إلى آخر المستجدات في مناطق خفض التصعيد، فضلا عن الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بالتعاون مع الأطراف الإقليمية، والدولية المعنية، للدفع بالحلّ السياسي لتسوية الأزمة.

المزيد من التفاصيل عن آخر تطورات الأزمة السورية، والاجتماع المصغر مع هبة الغمراوي، عبر الفقرة الإخبارية.

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