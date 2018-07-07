للمرة الثالثة في تاريخها فرنسا تصل نهائي كأس العالم عن طريق بلجيكا

2018/07/11 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد 12 عاماً على تأهله إلى نهائي كأس العالم في ألمانيا 2006، حجز المنتخب الفرنسي مقعده في نهائي مونديال روسيا 2018 بفوزه على نظيره البلجيكي بنتيجة (1-0) في أول مباراة من نصف النهائي على ملعب “سان بطرسبورغ”.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، فبعد كرات متبادلة بين الفريقين تصدى هوغو لوريس لتسديدة قوية من كيفين دي بروين من داخل المنطقة.

ونفّذ أنطوان غريزمان خطاً حصل عليه منتخب فرنسا بعد تدخل من يان فيرتونخين على كيليان مبابي، بتمريرة قصيرة إلى بنجامين بافار على الجهة اليمنى ليرسلها عرضية لداخل المنطقة حولها أوليفييه جيرو برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمى.

وجاء الدور على تيبو كورتوا ليتصدى لهدف مؤكد بعد تمريرة رائعة من مبابي إلى بافار لينفرد بالحارس البلجيكي ويسدد الكرة قوية أبعدها كورتوا إلى ركنية.

ومع اقتراب الشوط الأول من النهاية، كاد روميلو لوكاكو أن يفتتح التسجيل لبلجيكا بعد عرضية من دي بروين غالطت المدافع صامويل أومتيتي لتصل إلى مهاجم مانشستر يونايتد لتصطدم به وتتحول ضربة مرمى.

وعاجل “الديوك” الخصم مع بداية الشوط الثاني، ليسجلوا هدف التقدم برأسية من أومتيتي بعد ضربة ركنية نفّذها غريزمان، في الدقيقة 51.

وكاد جيرو أن يضاعف النتيجة بعد دقائق بعدما انفرد وسدد بقوة لكن الحارس كورتوا تصدى لكرته.

وحاول منتخب “الشياطين الحمر” تعديل الكفة

وستواجه فرنسا في النهائي الفائز من المباراة الثانية للدور نصف النهائي، التي ستخاض الأربعاء بين كرواتيا وإنكلترا على ملعب “لوجنيكي” في موسكو.

أما بلجيكا فستخوض مباراة تحديد صاحب المركز الثالث الجمعة على ملعب “سان بطرسبورغ” مع الخاسر من مباراة المربع الذهبي الثانية.

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