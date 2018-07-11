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أوبك لترامب: نستمع إلى كبار المستهلكين
2018/07/11 | 01:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سهيل المزروعي إنه لا يجوز تحميل المنظمة وحدها مسؤولية جميع المشاكل في قطاع النفط، لكنه أكد أن

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