الضغط على إيران هدف واشنطن الأول في قمة الناتو

2018/07/11 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو، يعتزم عقد لقاءات على هامش قمة حلف شمال الأطلسي بهدف زيادة الضغط على إيران، وطمأنة الحلفاء بشأن إمدادات النفط البديلة.

وأشار المسؤول الأمريكي للصحفيين، إلى أن مسؤولين كبارا في الوزارة انتهوا من محادثات استمرت 3 أيام في السعودية بشأن إيران، و "بحثوا سبلا جديدة لحرمان النظام من الإيرادات".

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ووصل بومبيو إلى بروكسل قادما من أبوظبي، التي بحث فيها مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأوضاع في سوريا والعراق واليمن والأزمة مع قطر والقضية الإيرانية.

المصدر: رويترز

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