أول تعليق لصهر أردوغان بعد تعيينه وزيرا للمالية

2018/07/11 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

وزير المالية التركي، براءة البيرق

أعلن وزير المالية التركي الجديد بيرات البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أنه سيتصدى للتضخم وسيعمل لخفض التضخم بشكل كبير.

وقال البيرق خلال تسلمه وزارة المالية: "سنعمل في شكل مكثف لإعادة التضخم إلى رقم" محدد، وتعهد بـ"إعطاء مثال للعالم" على صعيد الانضباط المالي والنقدي وتطبيق "سياسة نقدية قوية ونشطة".

وأكد وزير المالية التركي أن "تركيا ستكتب تاريخا جديدا"، وذلك في رسائل تهدف إلى كسب ثقة المستثمرين.

وبلغت نسبة التضخم في تركيا 15,39 % في يونيو على مدى عام، وهو سقف قياسي منذ 2003، وسط ظروف اقتصادية صعبة وتراجع قيمة الليرة التركية.

وخسرت الليرة التركية نحو 3,5 % من قيمتها مقابل الدولار مساء الاثنين بعد إعلان تعيينه مع خشية الأسواق من ممارسة أردوغان ضغوطا على القطاع النقدي وخصوصا البنك المركزي.

المصدر: أ.ف.ب

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