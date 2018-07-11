فيديو| حماة الوطن: الربط بين هجوم جندوبة والتغييرات الأمنية في تونس مغالطة كبرى

2018/07/11 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وسيم المحمودي، رئيس جمعية حماة الوطن، إن الربط بين هجوم جندوبة والتغييرات الأمنية الأخيرة في تونس مغالطة كبرى.

وأكد مجلس الأمن القومي التونسي، برئاسة الرئيس الباجي قائد السبسي، دعمه للقوى الأمنية في مواجهة الجماعات الإرهابية.

جاء ذلك في اختتام اجتماع المجلس لبحث تداعيات حادث هجوم جندوبة الإرهابي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عددا من رجال الأمن.

ويأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه البرلمان التونسي عقد جلسة طارئة لمساءلة وزير الداخلية التونسي عن الهجوم.

المزيد من التفاصيل عن اجتماع مجلس الأمن القومي وتداعيات الحادث مع يارا حمدوش، عبر الفقرة الإخبارية.

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