مياتوفيتش يهاجم إدارة ريال مديد بشأن رحيل رونالدو !

2018/07/11 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في ريال مدريد هو مياتوفيتش المدير الرياضي السابق للنادي وكان له تصريح مثير للجدل بخصوص رحيل كريستيانو رونالدو.

مياتوفيتش قال “أعتقد أنهم الخاسرون من هذه الصفقة ، سنفتقد 50 هدفا في الموسم الواحد من كريستيانو ، فمن الصعب تسجيل 50 هدفا في الموسم ، لا يوجد لاعب يضمن ذلك” .

– “كنت سأفعل كل ما في وسعي ليتمكن كريستيانو من البقاء ، و لا أعرف ما إذا كان ريال مدريد قد فعل كل شيء ممكن لإبقائه ، أنا لست في داخل النادي لأعرف.



كمدريديستا ، أعتقد أن ريال مدريد كان يجب أن يفعل كل شيء ممكن للمتابعة كريستيانو في ريال مدريد” .

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